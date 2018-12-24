В Брюсселе неизвестный открыл огонь по витрине ресторана Сегодня, 14:46 72 Цей матеріал також доступний українською Информации о пострадавших в результате стрельбы пока нет

В Брюсселе вооруженный огнестрельным оружием человек выстрелил по витрине ресторана, сообщает Интерфакс-Украина.

Официальный представитель прокуратуры Ине Ван Вимерш сообщил, что свидетель видел человека, стрелявшего из боевого оружия типа автомата Калашникова по витрине одного из ресторанов на авеню Луиз.

Сотрудники полиции обнаружили на месте три следа от пуль. На данный момент нет информации о пострадавших.

На момент стрельбы ресторан был закрыт. Стрелявший скрылся. В прокуратуре заявили, что свидетельств того, что это был теракт нет.

Начато следствие, но пока никакой подозреваемый не идентифицирован.