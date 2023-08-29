В британской разведке назвали «сильный стимул», который мотивирует россиян идти в армию 29 августа, 09:04 Оккупанты (Фото:ГУР)

В британской разведке предположили, что зарплата и дополнительные выплаты являются «сильным стимулом» для россиян присоединяться в ряды Вооруженных сил России, особенно для тех, кто проживает в «бедных регионах» страны-агрессора.

Об этом говорится в новом отчете разведки Минобороны Британии, опубликованном во вторник, 29 августа.

По данным отчета, после вторжения России в Украину военная служба в ВС РФ становится «все более прибыльной».

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4 февраля 2022 года российский диктатор Владимир Путин заявлял, что лейтенант будет получать 81,2 тыс. рублей в месяц и пообещал, что к октябрю 2022 года даже мобилизованные рядовые будут получать 195 тыс. рублей.

Разведчики отмечают, что многие младшие чины, которые служат в Украине, получают более 200 тыс. рублей. Это более чем в 2,7 раза превышает среднюю зарплату в России, которая составляет 72 851 рубль.

Однако в отчете отмечается, что России вряд ли удастся выполнить свои планы по набору добровольцев.

Ранее начальник Главного управления разведки Министерства обороны Украины Кирилл Буданов в интервью Радио Свобода заявлял, что в России рассматривают возможность дополнительно мобилизовать еще 450 тысяч человек.



25 июля в России внесли поправки в закон о повышении призывного возраста. Отныне в стране-агрессоре к службе будут призывать мужчин в возрасте от 18 до 30 лет.

24 марта издание Bloomberg сообщило, что Россия планирует набрать еще 400 тысяч контрактников после того, как ее наступление провалилось в Украине. Это происходит на фоне огромных потерь оккупационной армии РФ, они уже приближаются к 257 тысячам.