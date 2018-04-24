В британском Солсбери началась операция по очистке мест от яда Новичок

Вся операция по обеззараживанию может занять несколько месяцев

В британский город Солсбери прибыли три военных грузовика для очистки мест от нервно-паралитического яда Новичок, которым были отравлены бывший российский разведчик Сергей Скрипаль и его дочь Юлия.

Солдаты развернули два больших металлических контейнера для проведения работ возле торгового центра The Maltings, где Скрипали были обнаружены на скамейке без сознания, сообщает Sky News.

Всего планируется провести работы в девяти местах, которые посетили пострадавшие, в частности, сетевой итальянский ресторан Zizi и паб The Bishop's Mill.

Операция будет проходить следующим образом: сначала будут собраны образцы почвы, дерна и брусчатки, которые затем будут исследованы, потом будет проведена очистка и повторное тестирование, чтобы уничтожить все следы нервно-паралитического вещества.

По мнению научного советника министерства окружающей среды, которое будет контролировать операцию, "легкие следы" яда Новичок могут еще сохраняться в местах, которые посетили Скрипали, и они сохраняют токсичные свойства.

Вся операция по обеззараживанию может занять несколько месяцев.

4 марта бывший российский двойной агент Сергей Скрипаль и его дочь Юлия были обнаружены без сознания на скамейке в торговом центре Maltings в Солсбери.

Правительство Великобритании объявило, что они были отравлены нервно-паралитическим веществом военного происхождения, разработанным в России. Оно известно под названием Новичок. По данным британских СМИ, разведка установила, что Новичок был изготовлен в Саратовской области.

Выводы британской стороны подтвердили эксперты Организации по запрещению химического оружия, которые опубликовали свой отчет.

Россия же отвергает все обвинения.

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