Двух служащих британского парламента задержали по подозрению в шпионаже в пользу Китая — СМИ 10 сентября, 11:19 В британском парламенте задержали двух китайских шпионов (Фото:terimakasih0 / Pixabay)

Контртеррористическое управление лондонской полиции проводит расследование в отношении двух служащих парламента Великобритании, которых обвиняют в шпионаже в пользу Китая, пишет The Guardian.

Обоих подозреваемых арестовали в соответствии с законом о государственной тайне. 30-летнего подозреваемого задержали в Оксфордшире, другого — которому 20 лет — в Эдинбурге.

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Как пишет издание, один из предполагаемых шпионов имел связи с несколькими высокопоставленными членами парламента, включая заместителя министра внутренних дел по вопросам безопасности Тома Тугендхата и председателя комитета парламента по иностранным делам Алисию Керн.

В британском парламенте подозреваемый занимался вопросами внешней политики, в частности в отношении Китая.

The Guardian отмечает, что аресты произошли чуть больше, чем через неделю после того, как министр иностранных дел Джеймс Клеверли посетил Пекин. Он настаивал, что Британия будет стремиться к «прагматичным» отношениям с Китаем для решения основных глобальных проблем, таких как климатический кризис.

Экс-лидер Консервативной партии Великобритании Иэн Дункан Смит, известный своими резкими критическими заявлениями в отношении Китая, в связи с арестами предупредил об усиливающейся «китайской угрозе» при нынешнем председателе КНР Си Цзиньпине.

