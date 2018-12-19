В британском парламенте требуют наказать лидера лейбористов: он якобы назвал Мэй "глупой женщиной" Сегодня, 22:51 39 Цей матеріал також доступний українською Лидер лейбористов якобы назвал Терезу Мэй "глупой женщиной"

В британском парламенте требуют наказать лидера лейбористов Джереми Корбина из-за того, что он якобы обозвал премьер-министра Терезу Мэй "глупой женщиной", сообщает Reuters.

Обвинение Корбина попало на телекамеры во время традиционного обмена вопросами и ответами между членами парламента и правительства.

Корбин обрушился на Мэй с агрессивными вопросами в связи с ее решением отложить голосование по соглашению о Brexit. В ответ Мэй намекнула, что лидер лейбористов имеет слабую поддержку среди однопартийцев.

"Они не поражены вашей работой, как и вся страна", - сказала премьер.

В свою очередь Корбин покачал головой и тихо сказал фразу, которую большинство прочитали по губам как "глупая женщина".

Однако, представитель Корбина сразу опроверг это, утверждая, что тот сказал фразу "глупые люди".

Оправдания не удовлетворили женскую часть британского парламента, которые требовали наказать лидера лейбористов.

"Думаю, все в этой палате, особенно в сотую годовщину предоставления женщинам избирательного права, должны стремиться поощрять женщин работать в парламенте, а затем принимать надлежащий язык", - заявила ​​Мэй.

12 декабря консерваторы отказались поддержать вотум недоверия премьер-министру Терезе Мэй из-за ее соглашения с ЕС по Brexit. Мэй избежала отставки и получила своеобразный имунитет на один год.

Накануне внутрипартийного суда парламент должен был провести голосование по соглашению о Brexit 11 декабря, но Тереза Мэй решила его отменить из-за недостаточной поддержки со стороны депутатов. Основным проблемным моментом для Лондона остается вопрос о границе между Великобританией и Ирландией (входящей в состав ЕС) после Brexit.

Лидеры 27 стран-членов ЕС поддержали соглашение о выходе Великобритании из блока. Глава Европейской комиссии Жан-Клод Юнкер назвал соглашение по выходу Великобритании из ЕС "лучшей" сделкой, на которую Лондон мог бы рассчитывать.

Окончательный выход Великобритании из Евросоюза запланирован на 29 марта 2019 года. После этого начинается 21-месячный переходный период - до конца 2020 года. Переходный период может быть продлен только один раз, однако пока неизвестно, какой может быть его максимальная продолжительность.

23 июня 2016 года британцы на референдуме сказали "нет" сохранению членства Великобритании в составе Европейского Союза. За выход страны из ЕС проголосовало 52% избирателей, против - 48%. Шотландия и Северная Ирландия преимущественно проголосовали за сохранение членства Соединенного Королевства в ЕС, а Уэльс и Англия поддержали Brexit.