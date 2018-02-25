В британском городе Лестер произошел мощный взрыв: фото и видео

В результате взрыва в английском городе Лестер разрушен жилой дом и круглосуточный магазин, сообщает Reuters.
Как информирует The Telegraph, на место происшествия прибыла полиция.
"Первоочередная задача - разобраться с пострадавшими", - рассказал изданию представитель экстренной службы. Точное число потерпевших пока не приводится.
Breaking news. Live at the scene https://t.co/gitedpmXLi pic.twitter.com/Q52La5akL9— Leicester Media (@Leicestermedia) 25 февраля 2018 г.
Полиция Лестера сообщает о "крупном инциденте", произошедшем на улице Хинкли-роуд.
"В настоящее время здесь работают аварийные службы. Улица Карлайл и часть Хинкли-Роуд перекрыты. Пожалуйста, избегайте этот район", - говорится в сообщении полиции в Twitter.
| Major Incident |— LeicestershirePolice (@leicspolice) 25 февраля 2018 г.
19:19 |There has been a major incident on Hinckley Road, Leicester. All emergency services are currently dealing with this. Carlisle Street and part of Hinckley Road have been closed Please avoid the area.
По данным The Telegraph, очевидцы услышали громкий хлопок, затем в одном из зданий начался пожар. Предположительно, взрыв мог прогреметь в одном из магазинов.
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