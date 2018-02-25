В британском городе Лестер произошел мощный взрыв: фото и видео

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Предположительно, взрыв мог прогреметь в одном из магазинов Лестера
@KnappsterKnapp

Предположительно, взрыв мог прогреметь в одном из магазинов Лестера

В результате взрыва в английском городе Лестер разрушен жилой дом и круглосуточный магазин, сообщает Reuters

Как информирует The Telegraph, на место происшествия прибыла полиция. 

"Первоочередная задача - разобраться с пострадавшими", - рассказал изданию представитель экстренной службы. Точное число потерпевших пока не приводится.

Полиция Лестера сообщает о "крупном инциденте", произошедшем на улице Хинкли-роуд.

"В настоящее время здесь работают аварийные службы. Улица Карлайл и часть Хинкли-Роуд перекрыты. Пожалуйста, избегайте этот район", - говорится в сообщении полиции в Twitter.

По данным The Telegraph, очевидцы услышали громкий хлопок, затем в одном из зданий начался пожар. Предположительно, взрыв мог прогреметь в одном из магазинов.

 

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