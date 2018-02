В британском городе Лестер произошел мощный взрыв: фото и видео

В результате взрыва в английском городе Лестер разрушен жилой дом и круглосуточный магазин, сообщает Reuters.

Как информирует The Telegraph, на место происшествия прибыла полиция.

"Первоочередная задача - разобраться с пострадавшими", - рассказал изданию представитель экстренной службы. Точное число потерпевших пока не приводится.

Полиция Лестера сообщает о "крупном инциденте", произошедшем на улице Хинкли-роуд.

"В настоящее время здесь работают аварийные службы. Улица Карлайл и часть Хинкли-Роуд перекрыты. Пожалуйста, избегайте этот район", - говорится в сообщении полиции в Twitter.

19:19 |There has been a major incident on Hinckley Road, Leicester. All emergency services are currently dealing with this. Carlisle Street and part of Hinckley Road have been closed Please avoid the area.