В Британии закрыли дело против российского олигарха Фридмана 16 сентября, 12:49 Российский олигарх Михаил Фридман (Фото:dumskaya.net)

Британское национальное агентство по борьбе с преступностью (NCA) прекратило расследование относительно вероятного уклонения от санкций российского олигарха Михаила Фридмана.

Об этом сообщил представитель NCA в комментарии Bloomberg.

«NCA может подтвердить, что не будет принимать дальнейшие меры против Михаила Фридмана на основе ордера, выданного в Athlone House в декабре 2022 года… Продолжаются расследования в отношении подозреваемых, которые подпадают под более широкое расследование», — сказал он.

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Михаил Фридман — российский миллиардер, совладелец ряда компаний, в частности Альфа-Банка и Моршинской. Олигарх также имеет гражданство Израиля.

Ранее NCA арестовало Фридмана по подозрению в отмывании денег. Позже его освободили под залог. В масштабных обысках, проведенных в лондонском доме бизнесмена было задействовано более 50 офицеров. По результатам обысков был изъят ряд цифровых устройств и значительное количество наличных денег.

5 сентября Служба безопасности Украины сообщила Фридману о подозрении в финансировании действий, совершенных с целью насильственного изменения или свержения конституционного строя или захвата государственной власти, изменения границ территории или государственной границы Украины, совершенные группой лиц по предварительному сговору (ч. 3 ст. 110−2 Уголовного кодекса Украины).

По данным СБУ, в начале полномасштабного вторжения он «влил» около 2 млрд рублей в военные заводы страны-агрессора.

Российскому олигарху грозит до восьми лет тюрьмы с конфискацией имущества.



Ранее Фридман стал объектом расследования журналиста Михаила Ткача и отказался ответить на вопрос, считает ли он российского диктатора Владимира Путина военным преступником, сославшись на «запрет юристов».

В феврале 2022 года Евросоюз ввел санкции против Петра Авена и Фридмана из-за начала полномасштабного российского вторжения в Украину. Также в августе 2023 года Фридман попал под санкции США.

В сентябре прошлого года Фридман попал под санкции СНБО.