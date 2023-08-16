Трое российских шпионов в Британии жили возле военной базы, которой пользовалась королевская семья — СМИ 16 августа, 22:03 Орлин Русев, Катрин Иванова и Бизер Джамбазов (Фото:BBC/LINKEDIN/BISER)

Трое граждан Болгарии, которых задержали в Великобритании по подозрению в шпионаже на Россию, проживали в квартире в 1,6 км от базы Королевских военно-воздушных сил, сообщает The Telegraph.

Издание отмечает, что трое задержанных около десяти лет имели отношение к квартире в западном Лондоне, недалеко от военной базы ВВС Нортолт, которую регулярно использовала королевская семья для полетов за границу. Также эта база часто используется министрами и главами иностранных государств.

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Расследование по делу о шпионаже продолжается, а двух других людей, которых арестовали одновременно с гражданами Болгарии, полиция отпустила под залог.

Один сосед на улице Нортолт рассказал, как подозреваемый Бизер Джамбазов утверждал, что работает на Интерпол и пытался установить большую спутниковую антенну на стороне дома.

Другая соседка тоже вспомнила случай со спутниковой антенной.

«Точно помню, что их тарелка была направлена в другую, чем у всех остальных, сторону. Как-то у него был друг, и они попытались установить массивную тарелку на стену. Но она перекрыла бы свет в моей квартире, так что мы поговорили об этом, и этого не произошло», — пояснила она.

Соседи в другом доме, где жила пара, рассказали, что к ним приходило много гостей.

«Мы видели, как люди часто заходили и выходили», — подчеркнули они.

В Великобритании задержали трех граждан Болгарии, которых подозревают в шпионаже в пользу России.

По данным BBC, всех троих задержали еще в феврале — они до сих пор находятся под стражей.

Граждане Орлин Русев, Бизер Джамбазов и Катрин Иванова живут в Британии уже много лет и работали на разных должностях. Их обвиняют в завладении документами, удостоверяющими личность, с «неправомерным умыслом». Как утверждается, болгары знали, что они фальшивые.

Среди документов — паспорта, удостоверения личности и другие документы Великобритании, Болгарии, Франции, Италии, Испании, Хорватии, Словении, Греции и Чехии.