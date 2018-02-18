В Британии врачи напечатали пациенту грудную клетку на 3D-принтере

Это один из первых имплантатов, напечатанных в Британии с помощью 3D-принтера

В британском госпитале Моррисон в городе Суонси во время операции по удалению раковой опухоли врачи реконструировали больному грудную клетку с помощью 3D-принтера, передает ВВС.

Из-за большого размера раковой опухоли хирургам пришлось удалить 71-летнему Питеру Мэггзу еще три ребра и часть грудной кости.

Фото: wales.nhs.uk

"Это было чревато серьезными повреждениями, способными нарушить работу всей грудной клетки, реконструировать которую было бы очень сложно", - рассказала хирург-кардиолог Айра Голдсмит.

По ее словам, протез из медицинского цемента, который обычно отливают хирурги в таких случаях, пришлось бы делать прямо во время операции, одно это могло занять часа полтора. Но у пациента были и другие проблемы, в том числе с сердцем. Поэтому операцию необходимо было закончить как можно быстрее.

Удаленные кости британские врачи заменили заранее подготовленным титановым имплантатом, который был напечатан на 3D-принтере. В сообщении отмечается, что индивидуальный имплантат из титанового сплава был создан на основе компьютерной томографии пациента.

Фото: wales.nhs.uk

Это один из первых имплантатов, напечатанных в Британии с помощью 3D-принтера.

В итоге, 8-часовая операция прошла успешно, пациент говорит, что чувствует себя хорошо.

Фото: wales.nhs.uk

Ранее сообщалось, что в Сингапуре напечатали на 3D-принтере новый тип искусственной человеческой кожи.