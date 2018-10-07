07 октября 2018, воскресенье

В Британии умер второй покупатель сети магазинов Pret вследствие аллергической реакции на ингредиент в сэндвиче

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В составе растительного йогурта был обнаружен молочный белок

В составе растительного йогурта был обнаружен молочный белок

Сеть магазинов по продаже сендвичей Pret a Manger подтвердила смерть второго покупателя вследствие аллергической реакции на ингредиент в сэндвиче. Pret уже находится под следствием в связи со смертью 15-летней Наташи Эднан-Лаперуз, страдавшей от аллергии на кунжут.

Об этом сообщает The Independent.

В июле 2016 года Наташа Эднан-Лаперуз умерла в самолете съев купленный в аэропорту Хитроу багет с артишоками, оливками и тапенадом.

Второй клиент Pret скончался в декабре 2017 года после того, как съела купленный в супермаркете "супер-веганский сендвич”, который, согласно этикетке, не содержал молочных продуктов. У покупателя была аллергия на молоко.

Представители Pret сообщили, что им продали растительный йогурт, в составе которого был впоследствии обнаружен молочный белок.

Поставщиком йогурта оказался веганский бренд СoYo. В феврале этого года СoYo убрала весь свой йогурт "без молока" с полок супермаркетов. Сеть Pret a Manger подала против СoYo иск в суд.

В среду Pret заверила, что на этикетках своих сендвичей будет предоставлять всю информацию о каждом ингредиенте в их составе.

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