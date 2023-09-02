В Британии умер бизнесмен Мохаммед аль-Файед. Его сын погиб в автокатастрофе с принцессой Дианой 2 сентября, 13:01 Мохаммед аль-Файед (Фото:REUTERS/Stephen Hird/File Photo)

В Великобритании в возрасте 94 лет умер бизнесмен и миллиардер Мохаммед аль-Файед. Его сын погиб в автокатастрофе с принцессой Уэльской Дианой.

Об этом сообщает The Guardian.

«Госпожа Мохамед Аль-Файед, ее дети и внуки хотят подтвердить, что ее любимый муж, их отец и их дедушка, Мохамед, мирно умер от старости в среду, 30 августа 2023 года», — говорится в заявлении его семьи.



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«Он наслаждался долгой и насыщенной отставкой в окружении своих близких. Семья просит уважать их частную жизнь в настоящее время», — говорится в сообщении.

Майкл Коул, бывший королевский корреспондент BBC, который работал на Аль-Файеда в качестве PR-директора Harrods, сказал, что он был «необыкновенной личностью».

По его словам, Файед был похоронен вместе с сыном Доди аль-Файедом.

Авиакатастрофа, в котором погибла принцесса Диана вместе с Доди произошла 31 августа 1997 года на мосту Альма в автомобильном тоннеле в Париже. 18-месячное французское судебное расследование установило, что катастрофа произошла по вине водителя автомобиля, поскольку тот якобы потерял управление на высокой скорости, так как находился в состоянии алкогольного опьянения.

В феврале 1998 года Мохаммед аль-Файед заявил, что авария стала результатом заговора, и позже утверждал, что она была организована МИ-6 по заданию королевской семьи, однако доказать это ему не удалось.

