В Британии самолет компании Россия переехал ногу сотрудника на взлетной полосе

В британском аэропорту Гатвик пассажирский лайнер переехал ногу члена экипажа, обслуживающего взлетно-посадочную полосу.

Инцидент произошел накануне во время буксировки на северном терминале, пишет BBC News.

Представитель аэропорта сообщил, что работник был ранен при участии самолета авиакомпании Россия. Самолет должен был лететь по маршруту Лондон-Санкт-Петербург.

Было начато расследование причин инцидента.

We have been told that our plane ran over a person at takeoff from Gatwick to St Petersburg. They were trying to lift the plane. Anyone knows what happened? #Gatwick #BBC #Sun #DailyMirror pic.twitter.com/0o5tUZ5A7D