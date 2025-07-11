Положительный шаг в восстановлении природы. В Британии впервые за более чем столетие родились сосновые куницы: как они выглядят

11 июля, 12:30
В Британии впервые за более чем столетие родились сосновые куницы (Фото: Devon Wildlife Trust)

В британском графстве Девон впервые за более чем 100 лет родились сосновые куницы.

Об этом сегодня, 11 июля, сообщило BBC. Ранее в организации Devon Wildlife Trust рассказали, что в 2024 году после столетнего отсутствия в Дартмур завезли 15 куниц. С тех пор животные успешно начали размножаться.

«Это исторический момент для возвращения местных животных и для будущего лесных угодий Юго-Запада», — цитирует медиа Трейси Хэмстон, которая возглавляет проект сосновой куны Two Moors.

По словам специалиста, это также «положительный шаг в восстановлении природы».

Как отмечают, природоохранники, сосновые куницы когда-то были распространены на юго-западе, но потеря их лесной среды обитания и преследования людей привели к их вымиранию.

Редактор: Виктория Пасайлюк

Теги:   Великобритания Природа Дикая природа Зоозащитники Зоология

