В Британии разгневанный парень врезался на автомобиле в клуб: 13 человек ранены

В ночь на 18 марта молодой человек на автомобиле врезался в ночной клуб в городе Грейвсенд, графство Кент, Великобритания. По меньшей мере 13 человек получили травмы, сообщает The Guardian.

В клубе Blake’s должен был выступить лондонский рэпер Giggs. У входа произошел конфликт с 21-летним парнем. Охрана попросила его уйти. Молодой человек сел в свой Suzuki Vitara, снес ворота и въехал в лаундж-зону, закрытую навесом.

Среди посетителей началась паника. Многие решили, что это теракт.

22-летний Брэдли, свидетель произошедшего, рассказал журналистам, что увидел мчащийся на него автомобиль и оттолкнул в сторону свою девушку. Сам он отделался ссадиной руки.

Полиция арестовала нападавшего по подозрению в покушении на убийство. Сейчас он в больнице с небольшими травмами. Инцидент не расценивается как теракт.

Несколько пострадавших находятся в больнице с переломами. Сообщается, что травм, угрожающих жизни, ни у кого нет. "Чудо, что никто не погиб", - отметил инспектор полиции города.

Never been so scared in my life. The car came inches from running me and my friends over, What is the world coming too? SMH #Gravesend #Blakes pic.twitter.com/ETNv11yRdM