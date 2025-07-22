Британец, который «мечтал быть похожим на Джеймса Бонда», хотел передать адрес экс-главы Минобороны фейковым российским агентам

В Великобритании суд присяжных признал виновным 65-летнего Говарда Филлипса, который передал конфиденциальную информацию о бывшем министре обороны Гранте Шаппсе лицам, которых считал агентами российской разведки .

Как выяснилось, эти люди были сотрудниками британских спецслужб, действовавших под прикрытием, сообщает Reuters.

Отмечается, что в марте 2024 года к Говарду Филлипсу обратились агенты под прикрытием, которые представились как российские агенты по имени «Саша» и «Дима». Они поручили ему записать файл на чистую флешку и оставить ее в тайнике — внутри припаркованного велосипеда на одной из лондонских улиц.

В мае того же года во время личной встречи с «Димой» Филлипс сообщил, что знает домашний адрес, номер телефона Гранта Шаппса, а также знает, где хранится его частный самолет.

Кроме этого, Филлипс оказывал оперативную поддержку: бронировал отель и приобрел мобильный телефон для людей, которых считал иностранными агентами.

В суде Филлипс настаивал, что таким образом хотел найти и разоблачить «иностранного агента». Впрочем, присяжные признали его виновным по статье о национальной безопасности.

BBC пишет, что мужчина «мечтал быть похожим на Джеймса Бонда».

Филлипс также заявил, что виделся с Шаппсом четыре раза после знакомства в синагоге Поттерс-Бар в Гартфордшире. По его словам, он «общался» с Шаппсом в его доме после «приглашения на ужин, а также на встречу».

По словам прокурора Джоселин Ледвард, мужчина действовал не по идеологическим мотивам и не имел прямой симпатии к России. По ее словам, его скорее привлекала возможность легкой и, по его мнению, увлекательной работы с прибылью.

Приговор по делу объявят позже. За подобное правонарушение закон предусматривает до 14 лет заключения.

Ранее ERR сообщал, что в Эстонии гражданин РФ Павел Капустин, который жил в Нарве, получил 6,5 лет заключения за шпионаж в пользу ФСБ, нарушение санкций и предоставление ложных данных эстонским органам.

Также в мае суд в Лондоне признал виновными шестерых граждан Болгарии, которые шпионили в пользу России.

Группировка действовала под руководством бывшего директора немецкой финансовой компании Wirecard Яна Марсалека, действовавшего под псевдонимом Руперт Тич.