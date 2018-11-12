12 ноября 2018, понедельник

В Британии посадили ультраправых родителей, которые назвали ребенка в честь Гитлера

0 комментировать
Цей матеріал ви можете прочитати й українською мовою
Семейная пара делилась сообщениями с прославлением Гитлера
Фото: pixabay.com

Семейная пара делилась сообщениями с прославлением Гитлера

Семейную пару, которая назвала своего ребенка в честь Адольфа Гитлера, осудили в Великобритании за участие в запрещенной ультраправой группе Национальное действие.

Об этом пишет Reuters.

Адама Томаса и Клаудию Пататас осудили вместе с Даниэлем Богуновичем за членство в организации после того, как они делились сообщениями с прославлением Гитлера, а также распространяли свои фото с нацистскими салютами в наряде Ку Клукс Клана.

В постановлении суда сказано, что Томас и Пататас назвали своего ребенка Адольф, чтобы выразить свое восхищение лидером Третьего рейха.

Трое других лиц уже признали себя виновными в членстве в Национальном действии, запрещенном правительством после того, как члены этой группы одобрили убийство законодателя Джо Кокса нацистом-одиночкой в ​​2016 году.

Мы в 2020 году. Как изменится Украина?

В четверг, 15 ноября, состоится финальная лекция НВ из цикла "Украина 2020. Что ждет страну".

Что можем сделать мы, чтобы Украина наконец стала успешной страной?

Прийти на лекцию
Ukraine-2020
Читайте срочные новости и самые интересные истории в Viber и Telegram Нового Времени.

Комментарии

1000

Правила комментирования
Последние     Лучшие
Показать больше комментариев

Последние новости

Все новости

ТОП-3 блога

авторы

Все мнения

Фото

ВИДЕО

Читайте на НВ style

Страны ТОП-10

опрос

Все опросы
Погода
Погода в Киеве

влажность:

давление:

ветер:

Погода на sinoptik.ua во Львове