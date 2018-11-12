В Британии посадили ультраправых родителей, которые назвали ребенка в честь Гитлера

Семейную пару, которая назвала своего ребенка в честь Адольфа Гитлера, осудили в Великобритании за участие в запрещенной ультраправой группе Национальное действие.

Об этом пишет Reuters.

Адама Томаса и Клаудию Пататас осудили вместе с Даниэлем Богуновичем за членство в организации после того, как они делились сообщениями с прославлением Гитлера, а также распространяли свои фото с нацистскими салютами в наряде Ку Клукс Клана.

В постановлении суда сказано, что Томас и Пататас назвали своего ребенка Адольф, чтобы выразить свое восхищение лидером Третьего рейха.

Трое других лиц уже признали себя виновными в членстве в Национальном действии, запрещенном правительством после того, как члены этой группы одобрили убийство законодателя Джо Кокса нацистом-одиночкой в ​​2016 году.