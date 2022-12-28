Британия подготовила еще десять украинских экипажей для вертолетов Sea King — видео 28 декабря, 17:13 Транспортный вариант — вертолет Royal Navy Sea King HC4 (Commando) (Фото:aeroresource.co.uk)

Военно-морские силы Великобритании провели тренировку для десяти экипажей ВСУ для вертолетов Sea King, которые получит Украина в рамках военной помощи.

Видео обнародовало британское Минобороны в среду, 28 декабря.

Там говорят, что такие учения улучшат поисково-спасательные возможности украинских бойцов.

23 ноября министр обороны Бен Воллес заявил, что Британия впервые передаст Киеву военную авиацию: вертолеты Sea King. Речь шла о трех единицах, один вертолет к тому времени уже был в Украине. Через три дня сообщили о подготовке десяти украинских экипажей.

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Существует несколько модификаций Sea King. Одним из самых распространенных в британской армии вариантов была модификация Sea King Commando (HC4). Также есть Westland WS-61 — британская модификация одноименного американского вертолета, также известного как Sikorsky SH-3 Sea King.

Впервые этот вертолет был построен в США в конце 50-х годов в разгар холодной войны. Тогда СССР использовал значительный флот подлодок, которым ВМС США противопоставили усовершенствованные средства противолодочной обороны. Именно для этого и был разработан Sea King — один из первых противолодочных вертолетов с турбовальными двигателями.

Инфографика: НВ