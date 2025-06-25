Черно-белые снимки под названием «Самопоедание» стали победителями конкурса Earth Photo-2025

В Великобритании объявили победителей фотоконкурса Earth Photo-2025 — ежегодной премии, посвященной темам климатических изменений, экологии и взаимодействия человека с окружающей средой.

Об этом сообщили на официальном сайте премии. По результатам фотоконкурса, Гран-при получил итальянский фотограф Лоренцо Поли за серию «Самопоедание». Это черно-белые снимки из чилийского медного карьера Чукикамата, глубина которого достигает почти 1000 метров.

Фото победителя номинации / Фото: Earth Photo

Планета Земля / Фото: Earth Photo

Номинацию «Климат изменений» выиграл Лиам Ман с серией «Каркас ледяного чудовища», освещающей хрупкость ледников.

Премию Королевского географического общества "Климат перемен" получил Лиам Ман за серию "Каркас ледяного чудовища" / Фото: Earth Photo

Фотография «Линия воды» Матео Борреро, которая показывает снижение уровня воды в Амазонии, стала лучшей в номинации «Экосистема леса».

Номинация "Экосистема леса" / Фото: Earth Photo

В категории «David Wolf Kaye Future Potential Award» одержал победу 23-летний фотограф Иссам Чорриб с фотографией «Уничтоженные жизненные пространства».