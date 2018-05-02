В Британии миллиардера заподозрили в связях с российской разведкой

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Кристофер Чандлер основал институт, поддерживающий Brexit

Кристофер Чандлер основал институт, поддерживающий Brexit

В Великобритании миллиардера и основателя исследовательского центра Legatum Institute Кристофера Чандлера заподозрили в связях с россиской разведкой.

Об этом заявил депутат британского парламента от Консервативной партии Роберт Сили, сообщает DW.

Выступая в палате общин, Сили отметил, что Чандлер был "объектом интереса" французской разведки с 2002 года.

То, что он был связан с российской разведкой, следует из документов, которые ему и еще четырем членам британского парламента передала служба безопасности Монако, добавил депутат.

Документы датированы 2005 годом и охватывают период начиная с середины 1990-х годов. В них также фигурирует брат Кристофера - Ричард Чандлер. В файле по Кристоферу Чандлеру служба безопасности Монако сделала пометку "контрразведка", отметил Сили. Документы, по его словам, имеют отношение к национальной безопасности и отмыванию денег.

Сили выразил уверенность в подлинности документов и заявил, что данные подтвердили источники во французской разведке, а также их британские и американские коллеги.

В Legatum Institute опровергли эти обвинения, заявив, что Чандлер никогда не был связан с российской разведкой или с российским государством. В центре назвали заявления Сили "полной чепухой".

Legatum Institute считается влиятельной организацией, которая выступала за Brexit, в частности, сообщалось, что она принимала участие в подготовке предложений по жесткому сценарию выхода Великобритании из Евросоюза.

В парламенте ранее уже объявляли об изучении возможной роли Кремля в деятельности института.

Кристофер Чандлер является гражданином Мальты. Он настаивает на том, что подал запрос на него еще до проведения референдума по Brexit.

Основав инвестиционную компанию Sovereign Asset Management, Братья Кристофер и Ричард Чандлеры в середине 1990-х годов вложились в российский Газпром. В начале 2000-х Forbes называл их компанию третьим по размеру акционером Газпрома с порядка 5% акций.

В 2004 году Чандлеры стали избавляться от акций компании.

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