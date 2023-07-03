Два британских лорда пришли на вечеринку посла РФ в Лондоне, где тот оправдывал вторжение в Украину 3 июля, 10:37 Ричард Балф (Фото:UK Parliament)

В Великобритании два лорда — консерватор Ричард Балф и лейборист Роберт Скидельски — посетили в июне вечеринку по случаю дня России, организованную послом РФ в Лондоне в его роскошной резиденции.

Об этом сообщают The Sunday Times и The Guardian.

Всего мероприятие посетили 50 человек, среди которых сотрудники посольства России, иностранные дипломаты и несколько британцев.

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Во время вечеринки посол РФ в Лондоне Андрей Келин выступил с речью, в которой пытался оправдать неспровоцированное вторжение страны-террориста в Украину. Как пишет Times, также он обвинил Британию в «большом стратегическом просчете из-за конфронтационного подхода к Москве».

Лорд Ричард Балф подтвердил The Guardian, что был на вечеринке, заявив, что имел «поверхностный разговор» с российским военным атташе. По его словам, он верит в то, что «в конце концов должно быть достигнуто урегулирование путем переговоров».

Балф повторил роспропаганду, назвав Украину «развалившимся государством», которое якобы «было собрано Сталиным и Черчиллем в конце Второй мировой войны». Также он говорит, что считает «Крым, безусловно, российским», а Москва, по версии британца, якобы «имеет законные претензии на Донецк и Луганск».

В то же время Скидельски заявил, что выступает против развязанной Россией полномасштабной войны против Украины, но пришел на прием к послу РФ, потому что «хотел показать свое уважение и приверженность к русскому народу в его национальный день, особенно в этих обстоятельствах».

