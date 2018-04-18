В Британии инициировали семь расследований в отношении телеканала RT из-за освещения "дела Скрипалей"

В Британии телекоммуникационный регулятор Ofcom инициировал семь новых расследований в отношении российского пропагандистского телеканала RT.
В заявлении британского медиарегулятора отмечается, что в работе RT обнаружены нарушения принципа объективности - это касается как новостных, так и повседневных программ.
В частности, телеканалу предъявляют нарушения правил объективной подачи информации в ходе освещения дела об отравления Сергея и Юлии Скрипаль.
Претензии Ofcom вызвали семь передач, вышедшие в эфир в марте и апреле 2018 года. Это два выпуска программы Sputnik, два выпуска Crosstalk, два выпуска новостей и передача Worlds Apart with Oksana Boyko.
Ofcom пообещал в скором времени обнародовать результаты расследования.
Если подозрения подтвердятся, телеканал RT могут оштрафовать или отозвать у него лицензию в зависимости от серьезности нарушений.
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4 марта бывший российский двойной агент Сергей Скрипаль и его дочь Юлия были обнаружены без сознания на скамейке в торговом центре Maltings в Солсбери.
Правительство Великобритании объявило, что они были отравлены нервно-паралитическим веществом военного происхождения, разработанным в России. Оно известно под названием Новичок. По данным британских СМИ, разведка установила, что Новичок был изготовлен в Саратовской области.
Выводы британской стороны подтвердили эксперты Организации по запрещению химического оружия, которые накануне опубликовали свой отчет.
Россия же отвергает все обвинения.
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