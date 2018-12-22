В Британии группа мигрантов пробралась на борт судна и угрожает экипажу Сегодня, 02:13 352 Цей матеріал також доступний українською В полиции не считают, что происходящее связано с захватом заложников, пиратством или терроризмом Фото: Kent News via Twitter

Группа мигрантов пробралась на борт следовавшего из Африки грузового судна и потребовала у экипажа высадить их, когда оно оказалось в устье Темзы у побережья графств Эссекс и Кент, передает Sky News.

"Мы обнаружили четырех незаконно пробравшихся на борт человек. Судно следовало из Нигерии. Они выбрались из каюты и начали угрожать экипажу, а также требовать приблизить судно к берегу. Мы полагаем, что они хотели выпрыгнуть и добраться до британского берега", - заявил Пол Киприану, представитель компании Grimaldi Group, которой принадлежит судно.

Он добавил, что члены экипажа успели укрыться в безопасном месте и судно находится под их контролем. Мигранты не вооружены, однако они угрожают экипажу подручными средствами, найденными на борту судна.

По данным Sky News, судно находится в районе к северо-востоку от города Маргрит (графство Кент).

Полиция графства Эссекс на своей странице в Twitter сообщила, что принимает меры в связи инцидентом на судне и на данный момент не получала информации о пострадавших. В полиции также не считают, что эпизод связан с захватом заложников, пиратством или терроризмом.