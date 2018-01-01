В Британии 9-летний мальчик уполз на четвереньках от королевы Елизаветы II - видео
Сегодня, 13:40
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В Сети появилось забавное видео, на котором 9-летний мальчик уползает на четвереньках от британской королевы Елизаветы II.
Инцидент произошел во время ее посещения благотворительного центра.
Как видно на опубликованных кадрах, когда родители мальчика знакомили его с королевой, он неожиданно стал на четвереньки и уполз в коридор, откуда прокричал "Пока!".
Присутствующие, в том числе и сама Елизавета II, отреагировали на это смехом.