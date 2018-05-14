В Бразилии женщина обезвредила возле школы вооруженного грабителя - видео

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Преступник умер в больнице от полученной раны
Скриншот

Преступник умер в больнице от полученной раны

В бразильском городе Крузейро-ду-Сул попытка вооруженного ограбления закончилась для злоумышленника гибелью.

Как сообщает местный портал g1.globo.com, инцидент произошел возле одной из школ.

Неизвестный решил ограбить женщин, которые пришли туда вместе с детьми по случаю Дня матери, однако одна из них оказалась вооруженным сотрудником спецподразделения полиции.

Когда преступник подошел к людям и стал угрожать револьвером, она достала пистолет и выстрелила ему в грудь.

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В итоге грабитель был госпитализирован, однако он скончался в больнице от полученной раны.

Ранее сообщалось, что жительница Чернигова задержала преступника и удерживала его до приезда полиции.

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