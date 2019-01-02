В Бразилии упал вертолет с туристами: погиб случайный прохожий
В бразильском муниципалитете Убатуба вертолет с туристами упал на жилой сектор, погиб один человек, еще двое пострадали.
Как сообщает Globo, инцидент произошел утром во вторник, 1 января. Вертолет совершал обзорный полет с туристами.
По предварительной информации, уже во время полета стало известно о некой поломке вертолета, и пилот вынужден был совершить экстренную посадку, однако потерял управление над аппаратом.
Brazil - Helicóptero Robinson R44 cai e mata pedestre em Ubatuba, SP | Vale do Paraíba e Região | G1 https://t.co/veEZhtFZ9f pic.twitter.com/8QgWYaKvDz— PLANES OF LEGEND (@PlanesOfLegend) 1 января 2019 г.
Жертвой происшествия стал случайный прохожий.
Два человека, находившиеся в кабине, получили легкие ранения и были госпитализированы. Их состояние стабильное. Пилот получил незначительные повреждения и не нуждался в госпитализации.
Сообщается, что авария произошла из-за утечки топлива.
Helicóptero cai e mata pedestre em Ubatuba, SP— Agora News Brasil ???????? (@agoranewsbr) 1 января 2019 г.
De acordo com o Corpo de Bombeiros, o acidente ocorreu por volta das 11h no Itaguá. A vítima foi atingida na queda. pic.twitter.com/7aaWx3Lyos
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