В Бразилии упал вертолет с туристами: погиб случайный прохожий Сегодня, 06:23 38 Цей матеріал також доступний українською Жертвой происшествия стал случайный прохожий Фото: Arquivo Pessoal

В бразильском муниципалитете Убатуба вертолет с туристами упал на жилой сектор, погиб один человек, еще двое пострадали.





Как сообщает Globo, инцидент произошел утром во вторник, 1 января. Вертолет совершал обзорный полет с туристами.

По предварительной информации, уже во время полета стало известно о некой поломке вертолета, и пилот вынужден был совершить экстренную посадку, однако потерял управление над аппаратом.

Brazil - Helicóptero Robinson R44 cai e mata pedestre em Ubatuba, SP | Vale do Paraíba e Região | G1 https://t.co/veEZhtFZ9f pic.twitter.com/8QgWYaKvDz — PLANES OF LEGEND (@PlanesOfLegend) 1 января 2019 г.

Жертвой происшествия стал случайный прохожий.

Два человека, находившиеся в кабине, получили легкие ранения и были госпитализированы. Их состояние стабильное. Пилот получил незначительные повреждения и не нуждался в госпитализации.

Сообщается, что авария произошла из-за утечки топлива.

Helicóptero cai e mata pedestre em Ubatuba, SP

De acordo com o Corpo de Bombeiros, o acidente ocorreu por volta das 11h no Itaguá. A vítima foi atingida na queda. pic.twitter.com/7aaWx3Lyos 1 января 2019 г.