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В Бразилии упал вертолет с туристами: погиб случайный прохожий

Сегодня, 06:23
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Жертвой происшествия стал случайный прохожий

Фото: Arquivo Pessoal

В бразильском муниципалитете Убатуба вертолет с туристами упал на жилой сектор, погиб один человек, еще двое пострадали.

Как сообщает Globo, инцидент произошел утром во вторник, 1 января. Вертолет совершал обзорный полет с туристами. 

По предварительной информации, уже во время полета стало известно о некой поломке вертолета, и пилот вынужден был совершить экстренную посадку, однако потерял управление над аппаратом.

Жертвой происшествия стал случайный прохожий. 

Два человека, находившиеся в кабине, получили легкие ранения и были госпитализированы. Их состояние стабильное. Пилот получил незначительные повреждения и не нуждался в госпитализации.

Сообщается, что авария произошла из-за утечки топлива.

Теги:   Крушение Вертолет Бразилия

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