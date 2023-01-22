В Бразилии освободили из-под стражи почти полтысячи сторонников Болсонару, совершавших погромы 22 января, 05:52 Погромы в Бразилии произошли в начале января (Фото:REUTERS/Adriano Machado)

Верховный суд Бразилии решил освободить из-под стражи 464 человека, задержанных во время штурма парламента и других государственных учреждений сторонниками бывшего президента Жаира Болсонару.



Об этом сообщает DW.

В суде отметили, что "есть убедительные основания считать, что эти лица совершили преступления", но пока у следствия нет доказательств. Все освобожденные люди должны носить электронные браслеты на ногах – им также запрещена активность в соцсетях.

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Под стражей остаются 942 других подозреваемых, задержанных во время беспорядков в начале января. Им назначено бессрочное предварительное заключение.

"В этих делах есть доказательства того, что фигуранты виновны в терроризме, создании преступной организации, попытке насильственного свержения правового государства и попытке государственного переворота", - заявили в суде.

8 января сотни сторонников бывшего бразильского президента штурмовали правительственные здания, включая Национальный конгресс, Верховный суд и президентскую резиденцию, в которых разбили окна и использовали мебель для создания баррикад против сил безопасности. Это произошло через неделю после инаугурации Лулы да Силвы, который вернулся к власти после 12-летнего перерыва.

Сам Болсонару и ряд мировых лидеров осудили действия протестующих.

Были задержаны около 400 участников погромов.