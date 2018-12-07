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В Бразилии при ограблении банков погибли 12 человек, включая заложников

Сегодня, 16:43
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Ограбление произошло перед рассветом

Фото: скрин видео TV Verdes Mares

В Бразилии злоумышленники совершили разбойное нападение на два банковских отделения в муниципалитете Милагреш, в результате погибли 12 человек, включая шестерых заложников.

Об этом сообщил мэр города Лиелсон Ландин в интервью радио Band News.

По словам городского главы, шестеро грабителей напали на банки перед рассветом в пятницу, 7 декабря.

В результате перестрелки с полицией были убиты шестеро бандитов. Во время спецоперации погибли еще шестеро заложников, включая ребенка.

По словам очевидцев, перестрелка длился около 20 минут.

Теги:   Ограбление банка Бразилия

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