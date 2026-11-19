В одном из бразильских городов учредили День украинской общины
Бразильский город учредил День украинской общины (Фото: Câmara Municipal de Nova Odessa)
Муниципальный совет бразильского города Нова-Одесса (штат Сан-Паулу) принял решение об учреждении Дня украинской общины.
Об этом сообщили в пресс-службе Всемирного конгресса украинцев.
С помощью этой инициативы община решила почтить роль украинских переселенцев в развитии региона и историческую связь города с Украиной.
Инициатором законопроекта № 26/2026 выступила депутат городского совета Марсия Ребешини от партии «Союз Бразилии» (União Brasil). Документ был рассмотрен в ходе 37-го очередного заседания муниципального совета.
Как отмечается в публикации, история города Нова-Одесса тесно связана с Украиной с момента его основания в 1905 году. Тогда его основатель Карлос Ботелью назвал город в честь украинской Одессы, архитектура и планировка которой произвели на него впечатление во время путешествия по Европе.
Украинские переселенцы также были среди первых колонистов этого региона.
«Своим трудом, обычаями и традициями они внесли весомый вклад в формирование местной общины и её культурной идентичности», — подытожили в заявлении.