Об этом сообщили в пресс-службе Всемирного конгресса украинцев.

С помощью этой инициативы община решила почтить роль украинских переселенцев в развитии региона и историческую связь города с Украиной.

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Инициатором законопроекта № 26/2026 выступила депутат городского совета Марсия Ребешини от партии «Союз Бразилии» (União Brasil). Документ был рассмотрен в ходе 37-го очередного заседания муниципального совета.

Как отмечается в публикации, история города Нова-Одесса тесно связана с Украиной с момента его основания в 1905 году. Тогда его основатель Карлос Ботелью назвал город в честь украинской Одессы, архитектура и планировка которой произвели на него впечатление во время путешествия по Европе.

Украинские переселенцы также были среди первых колонистов этого региона.

«Своим трудом, обычаями и традициями они внесли весомый вклад в формирование местной общины и её культурной идентичности», — подытожили в заявлении.