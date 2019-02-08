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В Бразилии на базе футбольного клуба Фламенго произошел пожар: 10 погибших

Сегодня, 14:00
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Mundo da Bola/Twitter

Жертвами пожара стали десять человек

В бразильском Рио-де-Жанейро в результате пожара на базе футбольного клуба Фламенго погибли десять человек.

Как сообщает Globo, пожар произошел в блоке, где находились игроки молодежной команды в возрасте от 14 до 17 лет.

Также отмечается, что в результате пожара три человека с травмами были доставлены в больницу, один з них - в тяжелом состоянии.

О подробностях инцидента и причинах пожара пока не сообщается.

База Ninho do Urubu была открыта в 2018 году, она является одной из самых современных во всей Латинской Америке. На ней тренируются футболисты как основного, так и молодежного состава Фламенго.

Теги:   Пожар Рио-де-Жанейро Бразилия

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