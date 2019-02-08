В Бразилии на базе футбольного клуба Фламенго произошел пожар: 10 погибших
В бразильском Рио-де-Жанейро в результате пожара на базе футбольного клуба Фламенго погибли десять человек.
Как сообщает Globo,
пожар произошел в блоке, где находились игроки молодежной команды в возрасте от
14 до 17 лет.
Также отмечается, что в результате пожара три человека с травмами были доставлены в больницу, один з них - в тяжелом состоянии.
О подробностях инцидента и причинах пожара пока не сообщается.
База Ninho do Urubu была открыта в 2018 году, она является одной из самых современных во всей Латинской Америке. На ней тренируются футболисты как основного, так и молодежного состава Фламенго.