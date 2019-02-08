В Бразилии на базе футбольного клуба Фламенго произошел пожар: 10 погибших Сегодня, 14:00 44 Цей матеріал також доступний українською Mundo da Bola/Twitter Жертвами пожара стали десять человек Mundo da Bola/Twitter

В бразильском Рио-де-Жанейро в результате пожара на базе футбольного клуба Фламенго погибли десять человек.

Как сообщает Globo, пожар произошел в блоке, где находились игроки молодежной команды в возрасте от 14 до 17 лет.



Также отмечается, что в результате пожара три человека с травмами были доставлены в больницу, один з них - в тяжелом состоянии.

О подробностях инцидента и причинах пожара пока не сообщается.

База Ninho do Urubu была открыта в 2018 году, она является одной из самых современных во всей Латинской Америке. На ней тренируются футболисты как основного, так и молодежного состава Фламенго.