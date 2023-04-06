В Бразилии 25-летний мужчина с топором напал на детсад, погибли четыре ребенка
Люди возле садика после инцидента (Фото:REUTERS/Denner Ovidio)
В среду, 5 апреля, в городе Блюменау на юге Бразилии мужчина с топором напал на детский сад. Четверо детей в возрасте от 5 до 7 лет погибли.
Об этом сообщает CNN.
Еще четверо детей получили ранения.
Местная полиция задержала 25-летнего нападающего, который, по их данным, перепрыгнул через забор и попал на детскую площадку. Учителя вышли на защиту детей, после чего нападавший скрылся, но впоследствии сдался сам полиции.