В Бразилии 25-летний мужчина с топором напал на детсад, погибли четыре ребенка 6 апреля, 01:38 Люди возле садика после инцидента (Фото:REUTERS/Denner Ovidio)

В среду, 5 апреля, в городе Блюменау на юге Бразилии мужчина с топором напал на детский сад. Четверо детей в возрасте от 5 до 7 лет погибли.

Об этом сообщает CNN.



Еще четверо детей получили ранения.

Фото: REUTERS/Denner Ovidio

Местная полиция задержала 25-летнего нападающего, который, по их данным, перепрыгнул через забор и попал на детскую площадку. Учителя вышли на защиту детей, после чего нападавший скрылся, но впоследствии сдался сам полиции.

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