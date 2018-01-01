В Бразилии мужчина открыл огонь в соборе, есть погибшие Сегодня, 19:18 27 Цей матеріал також доступний українською В Бразилии произошла массовая стрельба Фото: Brasil News ™ ‏via Twitter

Во вторник, 11 декабря, в Бразилии вооруженный мужчина устроил стрельбу в кафедральном соборе в городе Кампинас, в результате погибли по меньшей мере четыре человека.

Об этом сообщает AP со ссылкой на бразильские СМИ.

Согласно имеющейся информации, мужчина вошел в здание собора во время службы, а затем начал стрелять из двух пистолетов. Стрелок убил четырех человек и ранил еще нескольких. После этого он застрелился.

В числе погибших - трое мужчин и женщина, сообщает Record TV. По меньшей мере девять человек получили ранения.

Мотив стрелка пока не ясен. Власти пока не разглашают имя и возраст подозреваемого.

Кампинас расположен примерно в 100 км к северу от Сан-Паулу.