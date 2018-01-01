В Бразилии мужчина открыл огонь в соборе, есть погибшие
Во вторник, 11 декабря, в Бразилии вооруженный мужчина устроил стрельбу в кафедральном соборе в городе Кампинас, в результате погибли по меньшей мере четыре человека.
Об этом сообщает AP со ссылкой на бразильские СМИ.
Согласно имеющейся информации, мужчина вошел в здание собора во время службы, а затем начал стрелять из двух пистолетов. Стрелок убил четырех человек и ранил еще нескольких. После этого он застрелился.
В числе погибших - трое мужчин и женщина, сообщает Record TV. По меньшей мере девять человек получили ранения.
Мотив стрелка пока не ясен. Власти пока не разглашают имя и возраст подозреваемого.
Кампинас расположен примерно в 100 км к северу от Сан-Паулу.
Tiroteio na Catedral de Campinas. pic.twitter.com/PZ6uSMHLqV— Seu Djalma. (@SeuDjalma) 11 декабря 2018 г.
Tiroteiro na Catedral de Campinas SP - pic.twitter.com/qKPuobxnms— Sandra Brasil (@SandraMachado00) 11 декабря 2018 г.