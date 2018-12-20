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В Бразилии генпрокурор обвинила президента в коррупции и отмывании денег

Сегодня, 08:01
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Мишела Темера обвиняют в коррупции и отмывании денег

В Бразилии генеральный прокурор страны Ракель Додж выдвинула обвинения в коррупции и отмывании денег против президента Мишела Темера.

Обвинения предъявлены в рамках расследования коррупционных схем, связанных с управлением портами страны, сообщает Globo.

По данным ведомства, в 2017 году Темер за взятки издал указ, который разрешил продление двух портовых контрактов на срок до 70 лет.

В свою очередь в администрации президента заявили, что Темер может предъявить доказательства своей невиновности.

Процесс против Темера на посту президента может начаться только в случае одобрения бразильским парламентом. Однако, по данным СМИ, это произойдет уже в январе следующего года, когда закончится срок полномочий Темера.

Теги:   Бразилия Коррупция

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