В Бразилии экс-миллиардера приговорили к 30 годам тюрьмы за коррупцию

В Бразилии суд приговорил миллиардера Эйке Батисту к 30 годам тюремного заключения, признав его виновным в коррупции и отмывании денег.

С прошлого года экс-миллиардер находился под домашним арестом, сообщает телеканал Globo.

По версии обвинения, Батиста заплатил в качестве взятки $16,5 миллионов губернатору штата Рио-де-Жанейро Сержиу Кабралу по фиктивному договору о покупке золотого рудника.

По факту этой взятки Кабрал был приговорен к 22 годам и восьми месяцам тюрьмы. В июне 2017 года он также был приговорен к 12 годам и двум месяцам лишения свободы за получение взятки в размере $813 тысяч.

Эйке Батиста скрывался в Нью-Йорке, но был арестован в январе 2017 года после прибытия в Рио-де-Жанейро. В апреле того же года его заключили под домашний арест.

Ранее Батиста был богатейшим человеком Бразилии и одним из самых богатых людей мира. По данным Forbes, к 2012 году его состояние составляло $30 миллиардов. Однако к 2013 году оно снизилось до $10,6 миллиардов, в результате чего он даже не попал в список десяти самых богатых бразильцев.