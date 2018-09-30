30 сентября 2018, воскресенье

В Бразилии десятки тысяч женщин вышли на митинги против ультраправого кандидата в президенты

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Политик известен заявлением в адрес женщины-члена бразильского Конгресса о том, что она не стоит того, чтобы ее изнасиловали

Политик известен заявлением в адрес женщины-члена бразильского Конгресса о том, что она не стоит того, чтобы ее изнасиловали

В Бразилии несколько десятков тысяч женщин вышли на митинги против ультраправого кандидата в президенты Жаира Болсонару.

Об этом сообщает BBC.

Участницы акции держали плакаты с надписью Ele Nao ( "Не он") и скандировали соответствующие лозунги.

Издание добавляет, что фигура Болсонару, которого сравнивают с президентом США Дональдом Трампом, является очень контроверсийной. Он известен заявлением в адрес женщины-члена бразильского Конгресса о том, что она не стоит того, чтобы ее изнасиловали. Также политик сравнивал гомосексуализм с педофилией.

Болсонару имеет широкую поддержку со стороны христианских евангелистов за твердую позицию против абортов.

Первый тур президентских выборов в Бразилии состоится 7 октября и, согласно рейтингам, Болсонару может стать одним из его лидеров.

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