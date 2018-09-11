В Бразилии более 100 заключенных сбежали из тюрьмы

В понедельник, 10 сентября, не менее 105 заключенных совершили побег из тюрьмы в бразильском городе Жуан-Пессоа штата Параиба, сообщает местное издание Еstadao.

По данным местных властей, для организации побега группа вооруженных людей взорвала ворота тюрьмы и обстреляла охрану. Один охранник получил ранение, его состояние оценивается как тяжелое.

Полиция разыскала и задержала 41 беглеца. Поиски остальных продолжаются.

Власти опубликовали фотографии всех разыскиваемых и начали расследование обстоятельств массового побега.