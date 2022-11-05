В бою с российскими оккупантами погиб доброволец из Австралии

5 ноября, 18:01
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ВСУ (Фото:facebook.com/okPivden)

ВСУ (Фото:facebook.com/okPivden)

Житель Брисбена (Австралия) Тревор Кьелдала погиб в бою с россиянами в Украине.

Об этом сообщает ABC со ссылкой на заявление Министерства иностранных дел и торговли Австралии (DFAT).

Офис министра иностранных дел Пенни Вонга подтвердил, что господин Кьелдал был из Брисбена. Представитель Департамента иностранных дел и торговли заявил, что официальные лица оказывали консульскую помощь семье мужчины.

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«Мы выражаем наши глубокие соболезнования семье и просим уважать их частную жизнь в это трудное время. Мы не можем предоставить дополнительные комментарии», — сказал представитель.

Родственники добровольца подтвердили факт гибели и заявили, что Тревор был любимым членом семьи.

«Мои соболезнования семье этого человека и его друзьям. Его смерть — трагическая новость. Напоминаю людям, что совет DFAT — не ездить в Украину. Это опасное место», — заявил премьер-министр Австралии Энтони Альбанезе.

https://www.youtube.com/watch?v=e2DHEDoj4P0&feature=emb_imp_woyt
Редактор: Виктория Бедрак

Теги:   Австралия Война России против Украины

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