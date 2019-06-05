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В Боснии произошла массовая драка мигрантов, есть пострадавшие и задержанные

Вчера, 18:00
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В Боснии произошла массовая драка мигрантов, есть пострадавшие и задержанные - фото

REUTERS/Darrin Zammit Lupi

Мигрантам грозит депортация

В Боснии произошла массовая драка с участием около сотни мигрантов на северо-западе страны.

Об этом сообщает AP.

Столкновения начались утром в среду, 5 июня в центре для мигрантов в городе Большая Кладуша, когда группы мигрантов начали забрасывать друг друга бутылками, камнями и другими предметами.

Мигранты также совершили нападение на патруль, прибывший на место происшествия.

Поскольку напряженность сохраняется, полиция остается в центре для мигрантов.

В результате драки множество людей получили ранения, в том числе трое полицейских.

Задержали 20 человек, минимум шести из них грозит депортация.

Теги:   Драка Мигранты

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