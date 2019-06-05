В Боснии произошла массовая драка мигрантов, есть пострадавшие и задержанные
В Боснии произошла массовая драка с участием около сотни мигрантов на северо-западе страны.
Об этом сообщает AP.
Столкновения начались утром в среду, 5 июня в центре для мигрантов в городе Большая Кладуша, когда группы мигрантов начали забрасывать друг друга бутылками, камнями и другими предметами.
Мигранты также совершили нападение на патруль, прибывший на место происшествия.
Поскольку напряженность сохраняется, полиция остается в центре для мигрантов.
В результате драки множество людей получили ранения, в том числе трое полицейских.
Задержали 20 человек, минимум шести из них грозит депортация.