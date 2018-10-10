В Боснии и Герцеговин на нефтеперерабатывающем заводе произошел взрыв,пострадали восемь человек

В результате взрыва несколько сотрудников завода получили ранения

В Боснии и Герцеговине в городе Босански-Брод на нефтеперерабатывающем заводе произошел взрыв, в результате которого восемь человек получили травмы, передает РТРС.

По данным издания, взрыв произошел около 21:30 (22:30 по Киеву), после которого возник пожар.

На место ЧП направились спасательные службы. Возгорание локализовали.

"Принято восемь пострадавших, им оказывается медицинская помощь", - директор местного Центра здоровья.

Причины происшествия устанавливаются.

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