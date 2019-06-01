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В Боснии и Герцеговине произошел пожар в лагере для мигрантов, пострадали 29 человек

Вчера, 14:49
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В Боснии и Герцеговине произошел пожар в лагере для мигрантов, пострадали 29 человек - фото

REUTERS/Darrin Zammit Lupi

В результате пожара пострадали более 20 мигрантов

Минимум 29 человек пострадали в результате пожара в лагере для беженцев в городе Большая Кладуша в Боснии и Герцеговине.

Об этом сообщает Reuters.

Пожар вспыхнул в субботу, 1 июня, около 6:25 по местному времени. В 10:00 он уже был локализован, сообщает Aljazeera Balkans.

Представитель региональной полиции, Но Силидик заявил, что раненых сразу же доставили в больницы.

«Я не располагаю информацией об уровне травм, однако известно, что 29 человек получили ранения. Девять остались в Центре здоровья в Великой Кладуше, а двадцать отправили в больницу в городе Бигач», — сказал Силидик.

В боснийских службах безопасности заявили, что около 25 тысяч мигрантов из стран Азии и Северной Африки прибыли в Боснию через Сербию и Черногорию в 2018 году. По меньшей мере 6 тысяч беженцев прибыли на Балканы уже в этом году, 3,5 тысячи воспользовались специальными транзитными центрами.

Теги:   Босния и Герцеговина Мигранты

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