В Боливии во время карнавала произошел взрыв: шестеро погибших

0 комментировать
Цей матеріал ви можете прочитати й українською мовою
Взрыв в Оруро привел к гибели шести человек
Фото: DiarioJornadaChubut ‏

Взрыв в Оруро привел к гибели шести человек

Во время проведение карнавала в Оруро, Боливия, произошел взрыв, в результате погибли шесть человек, еще по меньшей мере 28 человек получили ранения.

Как передает AP со ссылкой на полицию, около маршрута шествия участников карнавала взорвался баллон с газом, принадлежавший уличному торговцу.

По предварительной информации, горячее масло разгерметизировало шланг газового баллона. В результате ударная волна распространилась на не менее чем на 50 ярдов (почти 46 метров).

В результате погибли шесть человек, в том числе двое детей. По меньшей мере 28 человек получили ранения. Неизвестно, были ли жертвы и пострадавшие участниками карнавала.

Карнавал в Оруро является популярным развлечением среди туристов. В 2001 году он был включен в список шедевров устного и нематериального наследия человечества ЮНЕСКО.

Смотрите также

Читайте срочные новости и самые интересные истории в Viber и Telegram Нового Времени.

Комментарии

1000

Правила комментирования
Последние     Лучшие
Показать больше комментариев

Последние новости

Все новости

ТОП-3 блога

авторы

Все мнения

Фото

ВИДЕО

Читайте на НВ style

Страны ТОП-10

опрос

Все опросы
Погода
Погода в Киеве

влажность:

давление:

ветер:

Погода на sinoptik.ua во Львове