В Боливии во время карнавала произошел взрыв: шестеро погибших

Во время проведение карнавала в Оруро, Боливия, произошел взрыв, в результате погибли шесть человек, еще по меньшей мере 28 человек получили ранения.
Как передает AP со ссылкой на полицию, около маршрута шествия участников карнавала взорвался баллон с газом, принадлежавший уличному торговцу.
По предварительной информации, горячее масло разгерметизировало шланг газового баллона. В результате ударная волна распространилась на не менее чем на 50 ярдов (почти 46 метров).
В результате погибли шесть человек, в том числе двое детей. По меньшей мере 28 человек получили ранения. Неизвестно, были ли жертвы и пострадавшие участниками карнавала.
Tragedia en #Oruro #Bolivia#CarnavaldeOruro #Carnabal2018— TUNARI (@TunariCba) 11 февраля 2018 г.
Fuerte explosión deja un saldo preliminar de 6 muertos y mas de una decena de herdos pic.twitter.com/ENYuNfFV4O
#deÚltimo y #Urgente:— Andrea Taboada (@andreatab_) 11 февраля 2018 г.
En #Oruro una explosión en la esquina de #Backovic y #Ejercito deja varios muertos y heridos#Carnaval2018
Via: @AbyaYalatv pic.twitter.com/WDmC6PGIGE
Карнавал в Оруро является популярным развлечением среди туристов. В 2001 году он был включен в список шедевров устного и нематериального наследия человечества ЮНЕСКО.
Смотрите также
Комментарии
Правила комментирования