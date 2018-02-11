В Боливии во время карнавала произошел взрыв: шестеро погибших

Взрыв в Оруро привел к гибели шести человек

Во время проведение карнавала в Оруро, Боливия, произошел взрыв, в результате погибли шесть человек, еще по меньшей мере 28 человек получили ранения.

Как передает AP со ссылкой на полицию, около маршрута шествия участников карнавала взорвался баллон с газом, принадлежавший уличному торговцу.

По предварительной информации, горячее масло разгерметизировало шланг газового баллона. В результате ударная волна распространилась на не менее чем на 50 ярдов (почти 46 метров).

В результате погибли шесть человек, в том числе двое детей. По меньшей мере 28 человек получили ранения. Неизвестно, были ли жертвы и пострадавшие участниками карнавала.

Карнавал в Оруро является популярным развлечением среди туристов. В 2001 году он был включен в список шедевров устного и нематериального наследия человечества ЮНЕСКО.