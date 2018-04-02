В понедельник, 2 апреля, в Боливии произошло землетрясение магнитудой 6,8, сообщили в Геологической службе США.

Как передает Globo, эпицентр подземных толчков находился в 13 км от населенного пункта Карандайти на юге страны недалеко от северной границы Парагвая. Очаг залегал на глубине 557 км.

По сообщению сейсмологической обсерватории университета города Бразилиа, подземные толчки ощущались и в Бразилии. В связи с этим в Сан-Паулу, Бразилиа и других бразильских городах были эвакуированы жилые и административные здания.

"Были существенные толчки, мы до сих пор ничего не знаем о причиненном ущербе в Бразилии и Боливии", - сообщил представитель университета Бразилии.

Напомним, что 7 марта в Папуа-Новой Гвинее произошло землетрясение магнитудой 6,7. В результате более 100 человек погибли и несколько тысяч пострадали.