В Болгарии задержали подозреваемого в резонансном убийстве журналистки – Reuters

Правоохранители Болгарии задержали подозреваемого в резонансном убийстве журналистки-расследователя Виктории Мариновой, сообщает Reuters со ссылкой на свои источники.

"Мы можем подтвердить, что задержан подозреваемый", - сказал источник агентства.

Пресс-секретарь министерства внутренних дел отказалась от комментариев. В прокуратуре же сообщили, что три дополнительных прокурора направляются в город Русе (где произошло убийство) для поддержки расследования.

Как сообщает DW со ссылкой на Болгарское национальное радио, по неподтвержденным данным предполагаемый убийца Мариновой - гражданин Румынии с молдавским паспортом.

Ранее сообщалось, что в болгарском городе Русе в зеленой зоне возле Дуная нашли мертвой журналиста и телеведущую Викторию Маринову. Министр внутренних дел Болгарии Младен Маринов заявил, что перед смертью Маринова была изнасилована.

Виктория Маринова много лет вела на местном частном телеканале ТВН шоу о стиле жизни, она также была членом руководства канала. Несколько месяцев назад она стала вести программу журналистских расследований Детектор. Последний выпуск программы был посвящен расследованию возможной коррупции при участии частных компаний, которые нецелевым образом тратили финансирование от Европейского союза.

Однако, у полиции нет доказательств того, что убийство журналистки связано с ее профессиональной деятельностью.

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