07 октября 2018, воскресенье

В Болгарии убили 30-летнюю журналистку, которая исследовала хищения властной верхушкой средств из фондов ЕС

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Полиция предполагает, что убийство связано с профессиональной деятельностью журналистки
Facebook / Виктория Маринова

Полиция предполагает, что убийство связано с профессиональной деятельностью журналистки

В болгарском городе Русе в зеленой зоне возле Дуная нашли мертвой административного директора и ведущую регионального канала TVN Викторию Маринову.

Об этом сообщает Громадське Радіо со ссылкой на болгарский телеканал Nova TV.

Тело женщины обнаружил местный житель. Неподалеку был припаркован ее автомобиль.

Полиция предполагает, что убийство связано с профессиональной деятельностью журналистки. Маринова расследовала GPGate, скандал вокруг хищения средств из фондов ЕС. Речь идет о финансируемых ЕС строительных проектах, на которых зарабатывали консалтинговые компании. GP Group была одной из них.

Согласно следствию, к махинациям может быть причастна верхушка власти, включая премьера Бойко Борисова.

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