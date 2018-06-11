В Болгарии разбился военный вертолет, двое погибших

В понедельник, 11 июня, в Болгарии в результате крушения военного вертолета Ми-17 погибли два человека, еще один пострадал.

Как сообщает агентство NOVA, авиаинцидент произошел в районе гражданского аэропорта Пловдива на юге страны. По предварительным данным, военный вертолет Ми-17 упал с высоты 50 метров.

В Минобороны Болгарии уточнили, что на борту находилось трое военнослужащих. В результате авиакатастрофы главный пилот и помощник пилота погибли. Третий член экипажа, бортинженер, был доставлен в больницу.

На месте работают спасательные службы, причины авиакатастрофы выясняются.

Напомним, что 9 июня 2017 года во время тактических учений потерпел крушение военный самолет Panther болгарских вооруженных сил, в результате погиб командир экипажа капитан Георги Анастасов.