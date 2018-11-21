В Болгарии после масштабных протестов назначили нового вице-премьера

Марияна Николова стала заместителем премьер-министра Болгарии.
Об этом пишет Reuters.
Она заменила Валерия Симеонова, который ушел в отставку после масштабных уличных акций протеста матерей детей с особыми потребностями.
Напомним, что Симеонов отвечал в правительстве за экономическую и демографическую политику. Критикуя проект закона о людях с инвалидностью, он заявил, что документ имеет целью "удовлетворить группу крикливых женщин", которые, по его словам, "спекулируют" на своих "якобы больных" детях-инвалидах.
Слова чиновника вызвали протесты с требованием его отставки.
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