21 ноября 2018, среда

В Болгарии после масштабных протестов назначили нового вице-премьера

0 комментировать
Цей матеріал ви можете прочитати й українською мовою
Валерий Симеонов ушел в отставку после акций протеста

Валерий Симеонов ушел в отставку после акций протеста

Марияна Николова стала заместителем премьер-министра Болгарии.

Об этом пишет Reuters.

Она заменила Валерия Симеонова, который ушел в отставку после масштабных уличных акций протеста матерей детей с особыми потребностями.

Напомним, что Симеонов отвечал в правительстве за экономическую и демографическую политику. Критикуя проект закона о людях с инвалидностью, он заявил, что документ имеет целью "удовлетворить группу крикливых женщин", которые, по его словам, "спекулируют" на своих "якобы больных" детях-инвалидах.

Слова чиновника вызвали протесты с требованием его отставки.

Журнал НВ
по специальной цене

Подписка на журнал Новое Время до конца ноября дешевле на 100 грн! Подпишитесь сейчас на 12 месяцев всего за 559 грн.

Оформить подписку
Ukraine-2020
Читайте срочные новости и самые интересные истории в Viber и Telegram Нового Времени.

Комментарии

1000

Правила комментирования
Последние     Лучшие
Показать больше комментариев

Последние новости

Все новости

ТОП-3 блога

авторы

Все мнения

Фото

ВИДЕО

Читайте на НВ style

Страны ТОП-10

опрос

Все опросы
Погода
Погода в Киеве

влажность:

давление:

ветер:

Погода на sinoptik.ua во Львове