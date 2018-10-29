В Болгарии поймали чиновников, которые за деньги помогали украинцам получать паспорта

Сотрудники правоохранительных органов Болгарии разоблачили чиновников, которые за деньги помогали иностранцам из стран, не входящих в ЕС, получить болгарские паспорта.

Об этом пишет DW.

Генеральная прокуратура Болгарии в понедельник, 29 октября, сообщила о проведении расследования в отношении сотрудников ведомства по делам болгар, проживающих за рубежом.

Подозреваемых обвиняют в коррупции, подделке документов, злоупотреблении служебным положением и создании криминальной группировки.

После того как люди становились гражданами Болгарии, они могли свободно передвигаться и проживать на территории ЕС. По информации СМИ, покупателями паспортов были граждане Украины, Молдовы и Македонии. В данных странах проживают этнические болгарские меньшинства. Представители этих меньшинств, предоставив доказательства о наличии болгарских корней, получают возможность подавать заявления на получение гражданства Болгарии. Чиновников подозревают, что они за вознаграждение предоставляли поддельные справки лицам, которые не являются болгарами.

Подозреваемые получали примерно пять тысяч евро за одну такую ​​поддельную справку, а в неделю их выдавали около тридцати.

Полиция задержала руководителя ведомства по делам болгар, проживающих за рубежом, и около двадцати других подозреваемых.