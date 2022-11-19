Теракт в Стамбуле. Болгария предъявила обвинения четверым мужчинам и женщине 19 ноября, 16:00 Мемориал на месте взрыва в Стамбуле (Фото:REUTERS/Umit Bektas)

Болгарская прокуратура предъявила обвинения в поддержке террористических актов четверым мужчинам и одной женщине в связи с терактом в Стамбуле 13 ноября, в результате которого шесть человек погибли и больше 80 пострадали.



Главный прокурор Болгарии Иван Гешев заявил 19 ноября, что трое мужчин молдавского происхождения, а также мужчина и женщина сирийского курдского происхождения были задержаны болгарским спецназом в начале этой недели после расследования и тесного сотрудничества с прокуратурой Турции, передает Reuters.

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«Обвинения предъявлены пяти лицам. Есть две группы обвинений — за поддержку террористических актов в другой стране, а именно теракта в Стамбуле, и за торговлю людьми», — сказал Гешев.

По его словам, задержанные в основном занимались торговлей людьми через границу с Турцией и контрабандой. Прокуроры намерены сегодня обратиться к болгарскому суду с просьбой оставить четырех мужчин под стражей и избрать для женщины другую меру пресечения в связи с ее состоянием здоровья.

По словам Гешева, турецкая прокуратура уже потребовала экстрадиции некоторых подозреваемых в причастности к взрыву.

Около 16:20 в воскресенье, 13 ноября, когда центр Стамбула был полон людей, на популярной среди туристов пешеходной улице Истикляль прогремел взрыв. Теракт произошел в нескольких кварталах от площади Таксим — известной площади в европейской части Стамбула, где находятся ряд фешенебельных отелей и множество магазинов.

Камеры наблюдения зафиксировали, что взрывчатка, скорее всего, была в сумке, оставленной на скамейке посреди многолюдной улице Истикляль.

Известно как минимум о шести погибших в результате теракта, среди них — Юсуф Мейдан, сотрудник Министерства семьи и социальных служб Турции, и его дочь Экрин. Также погибли супружеская пара и женщина с дочерью, все граждане Турции. Более 80 человек получили ранения. Сообщалось, что около полусотни пострадавших к вечеру воскресенья уж отпустили из больниц после оказания необходимой помощи.

Позже стало известно, что турецкая полиция арестовала вероятную исполнительницу теракта тем же вечером, 13 ноября. Об этом заявил министр внутренних дел Турции Сулейман Сойлу, описав задержанную как «человека, оставившего бомбу, которая спровоцировала взрыв на проспекте Истикляль». По словам Сойлу, до перед этим под стражу был взят «еще 21 человек».

14 ноября, турецкая полиция обнародовала фото главной подозреваемой. Как сообщают турецкие СМИ, ее зовут Ахлам Альбашир, она является гражданкой Сирии.

Турецкий глава МВД озвучил главную версию теракта: официальная Анкара считает, что его организовали курдские сепаратисты из Рабочей партии Курдистана (PKK) и партии Демократический союз (PYD).

