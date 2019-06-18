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В Болгарии во время учений погиб канадский военнослужащий, еще трое ранены

Сегодня, 18:29
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В Болгарии во время учений погиб канадский военнослужащий, еще трое ранены - фото

US_SOCEUR/Twitter

Инцидент произошел во время прыжков с парашютом

В Болгарии во время многонациональных военных учений Swift Response 2019 погиб один военнослужащий из Канады, еще трое получили ранения.

Инцидент произошел около 10 часов вечера в понедельник, 17 июня, в болгарском селе Чешнегирово.

В Министерстве обороны Канады сообщили, что Патрик Лабри, член 2-го полка Королевской канадской конной артиллерии, скончался в результате полученных травм во время тренировки по прыжкам с парашютом.

В командовании армии США в Европе заявили, что прыжки на аэродроме в Чешнегирово были немедленно приостановлены.

«Все пострадавшие были немедленно доставлены в местные больницы, где констатировали смерть одного, один был отправлен для дальнейшего обследования, а двое прошли лечение и были выписаны», — говорится в заявлении.

Источник Reuters, знакомый с инцидентом, сказал, что десантники прыгали с парашютами в темное время суток и с низкой высоты. По словам источника, получили ранения двое американцев и один канадский солдат.

Swift Response 2019 — это многонациональные военные маневры, которые проходят с 8 по 27 июня в Болгарии, Хорватии и Румынии. В учениях принимают участие более 5600 военнослужащих.

Теги:   Военные учения Болгария Канада США

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