В Болгарии вандалы осквернили памятник Шевченко. Посольство отреагировало 13 апреля, 16:16 Оскверненный памятник Шевченко в Болгарии (Фото:Посольство Украины в Болгарии)

В Софии, столице Болгарии, неизвестные нанесли надпись на русском языке на памятник Тарасу Шевченко. Такой акт является попыткой уничтожить украинское культурное наследие.

Об этом сообщили в пресс-службе посольства Украины в Болгарии.

В посольстве подчеркнули, что такие действия являются попыткой уничтожить культурное наследие Украины.

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«В условиях захватнической войны России против Украины, геноцида против украинского народа расцениваем этот брутальный инцидент как очередную попытку уничтожения украинского культурного наследия», — сказано в сообщении посольства.

Там также подчеркнули, что уже обратились к компетентным органам Болгарии с просьбой провести расследование и привлечь к ответственности вандалов и заказчиков правонарушения.

«Тарас Шевченко и его творчество оказали значительное влияние на формирование литературных традиций в Болгарии в 19 веке, заложили крепкие устои украинско-болгарского культурного и литературного обмена. Памятник Кобзарю в Софии есть и останется символическим местом объединения украинцев и болгарских друзей», — добавляют в посольстве.