В Болгарии вандалы осквернили памятник Шевченко. Посольство отреагировало

13 апреля, 16:16
Поделиться:
Оскверненный памятник Шевченко в Болгарии (Фото:Посольство Украины в Болгарии)

Оскверненный памятник Шевченко в Болгарии (Фото:Посольство Украины в Болгарии)

В Софии, столице Болгарии, неизвестные нанесли надпись на русском языке на памятник Тарасу Шевченко. Такой акт является попыткой уничтожить украинское культурное наследие.

Об этом сообщили в пресс-службе посольства Украины в Болгарии.

В посольстве подчеркнули, что такие действия являются попыткой уничтожить культурное наследие Украины.

Видео дня

«В условиях захватнической войны России против Украины, геноцида против украинского народа расцениваем этот брутальный инцидент как очередную попытку уничтожения украинского культурного наследия», — сказано в сообщении посольства.

Читайте также:
Хорошо ли вы знакомы с Кобзарем? Какая любимая песня Шевченко, как он ладил с детьми и без чего не представлял своей свадьбы — тест NV

Там также подчеркнули, что уже обратились к компетентным органам Болгарии с просьбой провести расследование и привлечь к ответственности вандалов и заказчиков правонарушения.

«Тарас Шевченко и его творчество оказали значительное влияние на формирование литературных традиций в Болгарии в 19 веке, заложили крепкие устои украинско-болгарского культурного и литературного обмена. Памятник Кобзарю в Софии есть и останется символическим местом объединения украинцев и болгарских друзей», — добавляют в посольстве.

Редактор: Евгений Василенко

Теги:   Болгария София Тарас Шевченко Война России против Украины

Поделиться:

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl + Enter

Загрузка...
Показать ещё новости

Про использование cookies

Продолжая просматривать NV.ua вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом и соглашаетесь на использование файлов cookies

Про файлы cookies
Радіо NV
X