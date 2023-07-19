В Болгарии задержали мужчину, который угрожал убить министра обороны из-за его позиции в отношении Украины 19 июля, 09:43 Полиция Болгарии (Фото:Chris/www.flickr.com)

В Болгарии арестовали 39-летнего мужчину, он угрожал убить министра обороны Болгарии Тодора Тагарева из-за его позиции касательно войны России против Украины.

Об этом сообщает Euractiv.

Тагарев, входящий в состав нового правительства Софии, придерживается проевропейских взглядов и решительно выступает за военную поддержку Украины.

Видео дня

Мужчина угрожал Тагареву, потому что ему не нравилась его позиция по вопросу войны РФ против Украины.



В ходе расследования установили, что профиль в социальной сети, с которого была отправлена угроза, был создан и использовался обвиняемым. По постановлению прокуратуры мужчина был задержан на 72 часа.

Тагарев и Минобороны пока не комментируют это дело.

Сам министр ранее заявлял, что политика и пропаганда Кремля имеют в Болгарии серьезный успех.

«Они (пропаганда и политика) поддерживаются значительными общественными группами, партиями и т. д», — говорил он.